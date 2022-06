Premiere: Schauspielerin aus Eggersdorf spielt „Romeo und Julia“ als Solo-Stück

Passend zur Pandemie arbeitete Schauspielerin Andrea Beckmann „Romeo und Julia“ von William Shakespeare so um, dass sie die tragische Liebesgeschichte allein spielen kann. Die Premiere fand an ungewöhnlichem Ort statt.

Eggersdorf - Andrea Beckmann bahnt sich den Weg durchs Blumenbeet und betritt die Bühne: eine hölzerne Terrasse in ihrem Garten in Eggersdorf. Die Sonne scheint heller als jeder Scheinwerfer. Mit ernster Miene nimmt Beckmann am Gartentisch Platz und das Drama beginnt.