Der 14-jährige Felix Deichmann aus Schönebeck begeistert sich für die Arbeit mit Holz. Mitttlerweile hat er in einer Garage seine eigene Holzwerkstatt, in der er Möbel, Deko-Gegenstände und mehr zusammenbaut.

Schönebeck. - Während ein Großteil der 13- oder 14-Jährigen nach den Hausaufgaben wohl am liebsten an der Konsole zockt, da schaltet Felix Deichmann lieber seine neue Kappsäge an, die er von seinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Und wo sich viele Jungen und Mädchen in seiner Altersklasse noch nicht sicher sind, was sie mal beruflich machen wollen, da steht für den 14-jährigen Schönebecker fest, dass er Tischler werden will. Denn vor rund einem Jahr entdeckte er seine große Leidenschaft: das Arbeiten mit Holz.