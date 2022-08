Prozess um tödlichen Unfall zwischen Plötzky und Schönebeck: Kann ein Gutachten für Aufklärung sorgen?

Bei einem schweren Unfall am 24. April 2021 auf der Bundesstraße bei Alte Fähre nahe Plötzky verunglückte ein 44-jähriger Mann tödlich. Mehr als 80 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren damals vor Ort. Am Landgericht Magdeburg soll ein Berufungsprozess klären, wer Schuld an dem Unfall hat. Das Amtsgericht Schönebeck hatte im Januar einen 79-jährigen Rentner schuldig gesprochen und in wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil soll nun vom Landgericht überprüft werden.

Foto: ASB