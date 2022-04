Wer trägt Schuld am tödlichen Unfall zwischen Plötzky und Schönebeck?

Im Rahmen eines Überholmanövers kommt im April 2021 ein BMW zwischen Plötzky und Schönebeck von der Straße (B246a) ab. Der Fahrer stirbt bei dem Unfall. Das Amtsgericht in Schönebeck beschäftigt sich mit dem Fall.

Schönebeck - Bei einem schweren Unfall auf der B246a zwischen Plötzky und Schönebeck am 24. April vergangenen Jahres verliert ein 44-jähriger Mann sein Leben. Im Rahmen eines Überholmanövers kommt er mit seinem Wagen von der Straße ab, verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und stößt mit Wucht gegen einen Baum. Der Mann ist laut Medizinern augenblicklich tot. Die Frage nach der Schuld beschäftigt nun das Amtsgericht in Schönebeck - ein Verfahren gegen den 79-jährigen Unfallteilnehmer Karl Neumann (Name geändert) wird aufgerollt.