Putzen in Calbe: Unmengen Müll an der Saale gefunden

Calbe. - Die Christdemokraten haben sich am Sonnabend zu einer großeren Aufräumaktion an der Saale getroffen. Am Abzweig nach Wispitz haben sie das Ufer am hier abbiegenden alten Saaleverlauf nach Unrat abgesucht und sind dabei fündig geworden.

Innerhalb weniger Stunden haben die vielen Helfer jede Menge Abfall aus der Natur geholt. „Das ist unglaublich, was die Leute alles wegwerfen“, sagte anschließend Alexander Sieche. Der CDU-Fraktionschef im Stadtrat hatte sich auch beteiligt und zeigte sich von der Menge der Abfälle überrascht, die am Ufer zu finden waren. „Da hat jemand viele Gläser voller Hausmacherwurst einfach weggeworfen“, sagte er. „Kann man das nicht normal entsorgen. Muss das in die Landschaft gekippt werden“, fragt er. Unterstützt wurden die Christdemokraten aus dem Stadtrat von der Jungen Union des Salzlandkreises, sagte Stadtrat Daniel Wolfram.

Container ist schnell gefüllt

Mit Eimer ausgerüstet, durchkämmten sie den Uferbereich und brachten den eingesammelten Müll auf den Parkplatz an der Straßenkreuzung. Innerhalb weniger Stunden füllte sich ein ganzer Container mit Müll. „Wir haben hier viel gefunden“, zog Daniel Wolfram Bilanz. Auch ein alter Autoreifen, auf dem schon kleine Pflanzen sprießen, zogen die Helfer aus dem Gebüsch und entsorgten ihn. An dem Vormittag konzentrierten sich die Helfer auf einen überschaubaren Bereich an dem Parkplatz. Wäre das Areal noch größer gewählt worden, hätte der bereitgestellte Container möglicherweise nicht ausgereicht.

Bürgermeister Sven Hause hatte zum Wochenende die Einwohner der Kommune zum Frühjahrsputz aufgerufen. Bis zum Monatsende sollen die Bürger dabei in der Stadt tätig werden und die Hinterlassenschaften des Winters beseitigen und die Stadt so wieder etwas verschönern.

Daniel Wolfram wirft ein Rad in den Container. Thomas Höfs

Die Kommune arbeitet dabei mit dem Kreiswirtschaftsbetrieb zusammen, der den eingesammelten Unrat kostenlos entsorgt. Die Christdemokraten hatten sich auf das Saaleufer konzentriert, da der Fluss vor allem bei Hochwasser jede Menge Abfälle transportiert. Geht das Wasser zurück, bleibt der Unrat oft am Ufer liegen.

Müll ist nicht ungefährlich

Nicht ganz ungefährlich ist der Müll dabei für Tiere. Vor allem bei Vögeln ist bekannt, dass die gern Plastik für den Nestbau verwenden und das Material auch gern mal fressen. Gefährlich wird Plastik in der Regel für Jungtiere. Das Material zersetzt sich in der Natur sehr langsam. Zunächst sorgen die Sonnenstrahlen dafür, dass Plastik spröde wird und in immer kleinere Bruchstücke zerfällt. Die werden mit der Zeit so klein, dass sie mit dem bloßen Augen nicht mehr erkennbar sind. Als Mikroplastik gelangt der Kunststoff dann in die verschiedenen Nahrungsketten. Auch deshalb gibt es Bestrebungen, in Zukunft immer mehr auf den Kunststoff zu verzichten, mit dem die Natur offenbar so wenig anfangen kann.