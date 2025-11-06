Der Barbyer Bürgermeister Jörn Weinert las in Eggersdorf aus seinem Buch „Rabenvater – Aus dem Leben eines Ortsbürgermeisters“. Mit Witz und Augenzwinkern erzählte er vom Alltag zwischen Dorfklatsch, Politik und Bürokratie.

„Rabenvater“ begeistert in Eggersdorf: Ein Blick hinter die Kulissen der Kommunalpolitik

Eggersdorf. - Ein besonderer Höhepunkt im Vereinsleben des Eggersdorfer Kultur- und Heimatvereins sind nicht nur die Kunstausstellungen in der Heimatstube, sondern auch die jährlich stattfindenden Buchlesungen. So fand kürzlich wieder eine Lesung in der Gaststätte „Zum Pferdestall“ statt, die viel Zuspruch fand.