  Dokument aufgetaucht: Reitverein: Ex-Vorsitzender stellt unzulässigen Insolvenzantrag

Schulden hinterließ der Ex-Vorsitzende des Reitvereins Gardelegen. Jetzt kommt heraus: Er hat offenbar kurz nach Bekanntwerden des Skandals Insolvenzantrag gestellt. Welche Angaben er dabei nicht machte ...

Von Stefanie Herrmann 06.11.2025, 15:05
Der Ex-Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Gardelegen reichte einen Insolvenzantrag ein. Laut Schreiben des Insolvenzgerichtes am Amtsgericht Gardelegen, war dieser aber unzulässig. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Gardelegen. - Anfang Juli waren die beiden Vereinsmitglieder Axel Schulze und Erhard Stein mit schweren Vorwürfen, die sie gegen den inzwischen ersetzten, aber nicht entlasteten Ex-Vorsitzenden des Reitvereines Gardelegen erheben, an die Öffentlichkeit gegangen. Es geht unter anderem um den Verdacht der Untreue. Strafanzeige wurde erstattet. Die Polizei ermittelt.