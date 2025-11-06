Schulden hinterließ der Ex-Vorsitzende des Reitvereins Gardelegen. Jetzt kommt heraus: Er hat offenbar kurz nach Bekanntwerden des Skandals Insolvenzantrag gestellt. Welche Angaben er dabei nicht machte ...

Der Ex-Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Gardelegen reichte einen Insolvenzantrag ein. Laut Schreiben des Insolvenzgerichtes am Amtsgericht Gardelegen, war dieser aber unzulässig.

Gardelegen. - Anfang Juli waren die beiden Vereinsmitglieder Axel Schulze und Erhard Stein mit schweren Vorwürfen, die sie gegen den inzwischen ersetzten, aber nicht entlasteten Ex-Vorsitzenden des Reitvereines Gardelegen erheben, an die Öffentlichkeit gegangen. Es geht unter anderem um den Verdacht der Untreue. Strafanzeige wurde erstattet. Die Polizei ermittelt.