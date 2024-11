Es gibt bestimmte Lieblingsorte der Barbyer, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Welcher genau es ist und was es dort zu entdecken gibt.

Die Gemarkung Johanniswerder, vom Volksmund auch Eschen genannt, im grauen Herbstlicht. Hier deutet sich ein alter Saalearm an.

Barby. - Das Herbstwetter ist aktuell zwar eine Herausforderung – dennoch findet man immer Zeitgenossen, die mit dem Fahrrad in den Elb- und Saaleauen unterwegs sind. Ein beliebtes Ziel ist der nördliche Elbe-Saalewinkel. Gut ausgebaute Wirtschaftswege und, seit wenigen Wochen, ein asphaltierter Deichkronen- und Verteidigungsweg. Die laden Radler auch in dieser trüben Jahreszeit ein, sich an der frischen Luft zu bewegen.