Rathaus in Bördeland wird digitaler

Ab sofort ist es möglich, sich über die Internetseite des Dorfes Termine in der Verwaltung geben zu lassen – für das Einwohnermeldeamt, das Gewerbeamt, das Ordnungsamt und das Standesamt. Was bedeutet das nun?

Marco Schmoldt zeigt am Computer, wie einfach es ist, einen Termin in der Verwaltung zu machen.

Biere - So sieht Bürgerfreundlichkeit aus. Und Schnelligkeit. Als die Volksstimme gemeinsam mit Bördelands Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD) die Probe auf Exempel macht, kann der Gemeindechef strahlen. Die Aufgabe war: Beantragung eines neuen Passes. Den nächsten freien Termin gab es in zwei Tagen. Darüber können Leser aus Magdeburg nur staunen. In der Landeshauptstadt wird die gleiche Wartezeit in Monaten gerechnet. Ist das jetzt immer so?