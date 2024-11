Schelmenhaftes, Spannendes oder Märchenhaftes: Großmühlinger Grundschulkinder konnten beim Vorlesetag an jeder Station in eine andere Geschichten abtauchen. In diesem Jahr gab es ein neues Konzept, weil es so viele freiwillige Vorleser gab.

Großmühlingen. - Gespannt hängen die Jungen und Mädchen in der Friedrich-Loose Grundschule an Heike Schattschneiders Lippen, während sie vorliest. Sie tauchen heute in das Abenteuer mit Schneewittchen und Rosenrot. Schneewittchen? So heißt das Schneeweißchen auf Plattdeutsch. Denn selbstverständlich liest die Lehrerin für die Plattdeutsch-AG das originale Grimm-Märchen auch auf Plattdeutsch. Am Vorlesetag in der Friedrich-Loose-Grundschule hören die Grundschüler jeweils drei Geschichten. Dafür haben alle Kinder einen Laufzettel bekommen: Die Themen der Geschichten sind beispielsweise „Freundschaftliches“, „Schelmenhaftes“, „Märchenhaftes“ oder „Sagenhaftes“.