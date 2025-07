Die Massenschlägerei in Burg sorgt für Unruhe. Ein Teil einer Gruppe von etwa 40 Personen soll in Streit geraten sein. Warum der Macher von einem Fußballturnier reagieren.

Massenschlägerei in Burg: Organisatoren vom Kleinfeldturnier distanzieren sich - was Polizei sagt

Im Bereich Deichstraße/Flickschupark in Burg ist es zu einer Schlägerein mit mehreren Personen gekommen. In der Nähe fand ein Fußballturnier statt.

Burg. - Was ist das losgewesen am Flickschupark? In Burg soll es zu einer Massenschlägerei gekommen sein, bei der eine Gruppe von bis zu 40 Personen im Fokus steht. Nun reagieren die Organisatoren vom Burger Kleinfeldturnier.