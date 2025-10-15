Rund 26.000 Euro gibt die Stadt Barby für die Einrichtung eines Bürgerbüros aus, das die Einwohner barrierefrei erreichen können. Dazu werden Räume des Hauses Markt 9 aktuell saniert und umgebaut.

Reisepässe bald im alten Physikraum: Barby richtet neues Bürgerbüro ein

Zukünftiges Einwohnermeldeamt im ehemaligen Physikraum der Sekundarschule. Gegenwärtig renoviert Handwerker Andreas Wade von einer Schönebecker Firma die Räume.

Barby. - Barbyer, die nach dessen Fertigstellung die Räume des neuen Einwohnermeldeamtes betreten, werden unter Umständen ein Déjà-vu haben. Soweit sie hier zur Schule gingen und den Physikunterricht mehr oder weniger interessiert verfolgten.