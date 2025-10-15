weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Umbau: Reisepässe bald im alten Physikraum: Barby richtet neues Bürgerbüro ein

Rund 26.000 Euro gibt die Stadt Barby für die Einrichtung eines Bürgerbüros aus, das die Einwohner barrierefrei erreichen können. Dazu werden Räume des Hauses Markt 9 aktuell saniert und umgebaut.

Von Thomas Linßner 15.10.2025, 06:00
Zukünftiges Einwohnermeldeamt im ehemaligen Physikraum der Sekundarschule. Gegenwärtig renoviert Handwerker Andreas Wade von einer Schönebecker Firma die Räume.
Zukünftiges Einwohnermeldeamt im ehemaligen Physikraum der Sekundarschule. Gegenwärtig renoviert Handwerker Andreas Wade von einer Schönebecker Firma die Räume. Foto: Thomas Linßner

Barby. - Barbyer, die nach dessen Fertigstellung die Räume des neuen Einwohnermeldeamtes betreten, werden unter Umständen ein Déjà-vu haben. Soweit sie hier zur Schule gingen und den Physikunterricht mehr oder weniger interessiert verfolgten.