Der Heimatverein Sachsendorf/Patzetz will das 1980 eingeweihte „Bauernstube“ reaktivieren. Wie wieder Leben in das alte Gebäude kommt.

Barby - „Viele Sachsendorfer können sich noch an das einstige Kulturzentrum in Patzetz erinnern. Wird danach gefragt, fangen die Einheimischen gleich an zu erzählen, was dort für Brigade- und Familienfeiern stattfanden“, sagt Ortsbürgermeister Steve Daniel. Kurt „Bodo“ Kotzur, damaliger Dorfclubvorsitzender und späterer Ortsbürgermeister von Breitenhagen, habe mit viel Herz und Verstand sowie vielen Freizeitstunden für einen Aufschwung gesorgt.