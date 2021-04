Salzland kratzt an der 200er Marke

Staßfurt/Schönebeck

In den kommenden Wochen können sich im Salzlandkreis erstmals auch Ü70-Jährige gegen das Corona-Virus impfen lassen, teilte der Kreis gestern mit. Das zuständige Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt informierte heute die Städte und Gemeinden, dass diese Personengruppe bei der Terminvergabe in den Impfstationen berücksichtigt werden könne, sofern die Termine nicht mit über 80-Jährigen zu belegen sind. Bei der Terminvergabe für über 80-Jährige können außerdem auch deren Ehepartner berücksichtigt werden, wenn sie älter als 70 sind. Personen unter 70 Jahren können einen Termin erhalten, wenn sie eine Bescheinigung zur Priorisierung nach der Bundesimpfverordnung vorlegen können.

Anrufe angekündigt

Die Termine für die Impfstationen will der Kreis nach eigenen Angaben zusammen mit den Städten und Gemeinden vergeben. Dafür wird zunächst die Bereitschaft abgefragt. Impfwillige sollen in der Regel einen Anruf erhalten. Es wird erwartet, dass bis Ende April alle impfwilligen Ü80-Jährigen gegen das Corona-Virus geimpft sind.

Wahlhelfer für die Landtagswahl Anfang Juni können sich gegen das Corona-Virus impfen lassen. Der Kreis bezieht sich auf Angaben des Landes. Sie rücken demnach in die Prioritätengruppe 3 auf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat gestern den Wert von knapp 200 Infektionen je 100?000 Einwohner in einer Woche.

Erneut drei Tote

Wieder sind drei Todesfälle zu beklagen. Die Gesamtzahl erhöht sich auf 305 im Salzlandkreis. An oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind laut Kreis ein 82-jähriger Mann aus Calbe sowie zwei Frauen im Alter von 88 und 92 Jahren aus Saale-Wipper beziehungsweise Schönebeck.

Unter allen Einheits- und Verbandsgemeinden werden für Bernburg weiter die meisten aktiven Fälle gezählt: 147 sind es jetzt. Schönebeck mit 98, Aschersleben und Könnern mit je 53 folgen dahinter. Calbe hat mit elf aktiven Fällen den niedrigsten Wert.

51 Neuinfektionen am Dienstag und vier Nachmeldungen flossen gestern in die Corona-Statistik des Kreises ein. Neue Fallmeldungen kamen etwa aus der Grundschule „Friedrich Loose“ Großmühlingen und der Pestalozzi-Förderschule in Staßfurt.