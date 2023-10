Großmühlingen - Es ist eines der beliebtesten und erfolgreichsten Kinderbücher auf der ganzen Welt: die Geschichte des Grüffelo. Jetzt kommt die Story von Julia Donaldson und Axel Scheffler als Puppentheater auch in den Salzlandkreis. Doch die Vorbereitung kostet Zeit.

Die große, braune, plüschige Puppe mit riesigen Augen und Hörnern wirkt täuschend echt. Genauso stellt man sich den Grüffelo vor, wenn man die Kinderbücher kennt. „Der Grüffelo ist mit 1,10 Meter die größte Puppe und auch ziemlich schwer“, erklärt Geoneo Frank, Leiter des Figurentheaters Sachsen-Anhalt.

Abschluss in Schönebeck

Das Figurentheater existiert nun bereits in der sechsten Generation und legt viel Wert auf familienfreundliche Darbietungen. Bis die hochwertigen Puppen für ein Stück fertiggestellt sind, dauert es oft bis zu einem Jahr. Anders als traditionelle Handpuppen oder Marionetten bestehen die Stabfiguren des Theaters unter dem Stoff aus zahlreichen Drähten.

Und das ist auch wichtig, wie Frank betont: „Die bewegen den Kopf, die Hände, haben richtige Gelenke für Gestik und Mimik.“ Hergestellt werden die großen Stabpuppen in Hamburg bei einer Frau, die sich vor allem auf Film- und Fernsehfiguren spezialisiert hat. Die Fertigung ist mit viel Aufwand verbunden, damit die verschiedenen Puppen auch realistisch aussehen. Eine einzige Stabpuppe kostet bereits im vierstelligen Bereich. Doch der Preis macht sich bezahlt. Die Figuren halten nicht nur sehr lange, Kinder und Erwachsene seien auch jedes Mal überrascht von den außergewöhnlichen Darbietungen. Neben der Puppenherstellung kostet auch das Proben Zeit. Bis ein Stück bühnenreif ist, müssen viele Vorbereitungen getroffen werden. „Erstmal müssen wir beim Verlag anfragen, ob wir ein Stück überhaupt spielen dürfen“, erzählt Frank.

Ohne Genehmigung gehe das nicht. Vom Verlag erhalte das Figurentheater anschließend eine entsprechende Bühnenfassung, die es dann gilt auszuschmücken. „Und dann müssen wir die Texte auswendig lernen, mit den Puppen proben, die Gestik, die Mimik“, beschreibt der Theaterleiter.

Alle zwei Jahre bringt das Figurentheater Sachsen-Anhalt ein neues Stück heraus, währenddessen wird aber auch schon für andere Werke geprobt. Vor Corona habe man die Tourplanungen der Stücke schon drei Jahre im Voraus gemacht. Mittlerweile sei da vieles eingebrochen. Umso mehr freue man sich, jetzt für einen Monat durch den Salzlandkreis zu touren.

Zurzeit ist der Grüffelo das beliebteste Stück. Darin geht es um eine kleine Maus, die alleine durch den Wald spaziert. Dort trifft sie auf einige gefährliche Tiere. Doch mit Hilfe ihrer Fantasie erschafft sie einen großen, noch bedrohlicheren Freund, der sie beschützt: den Grüffelo.

Eine Vorstellung dauert circa 45 Minuten und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Im Anschluss dürfen Fotos mit den Puppen gemacht werden. Die ersten Vorstellungen finden am Freitag, 13. Oktober, und am Samstag, 14. Oktober um 16 Uhr auf der Festwiese am Viehmarkt in Großmühlingen statt. Insgesamt drei Vorstellungen sind geplant, die letzte am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr. Eine Woche später ist der Grüffelo in Biere zu Gast, bevor das Figurentheater vom 2. bis 12. November in Schönebeck auf der Salineinsel einkehrt. Besucher können mit dem Plakatausschnitt der Volksstimme einen Euro beim Ticketpreis sparen.