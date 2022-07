Stadtgeschehen Sanierung unumgänglich: Risse durchziehen Stadtmauer in Barby

Der Zahn der Zeit nagt an ihr. 2003 wurde die Stadtmauer in Barny nach dem Augusthochwasser 2002 saniert. Doch nun sind neuerliche Risse in der Hochwasserschutzanlage entdeckt worden. Auflagen des Denkmalschutzes könnten die Kosten explodieren lassen.