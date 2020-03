Ein Flusskreuzfahrtschiff fuhr durch den Salzlandkreis - und das nur, um einen Tag später wieder umzudrehen.

Groß Rosenburg (tli) l Am vergangenen Sonnabend freuten sich Deich-Spaziergänger über einen ungewöhnlichen Anblick: Auf der schifffahrtsarmen Saale fuhr ein imposantes Flusskreuzfahrtschiff in Richtung Saalemündung. Einen Tag später, am Sonntag, wandelte sich die Freude in ungläubiges Staunen. Die MS „Sans Souci" kam schon wieder zurück. Wegen des Coronavirus ging die erste Fahrt nur bis Magdeburg und am Sonntag zurück nach Bernburg.

Eigentlich wollte die MS „Sans Souci" am Sonnabend von ihrem Heimathafen Mukrena in die neue Saison starten. Doch da die Internationale Tourismusmesse in Berlin wegen des Coronavirus abgesagt wurde, ging die erste Fahrt des Jahres 2020 nur bis Magdeburg.

Das Vier-Sterne-Flusskreuzfahrtschiff machte danach am späten Sonntagnachmittag unterhalb des Bernburger Schlosses fest. Danach ging es zurück nach Mukrena. Es ist geplant, dass die „Sans Souci" am 14. März erneut in Richtung Berlin aufbrechen wird, bevor die ersten Reise mit Passagieren in Richtung Breslau (Polen) beginnt.

Weitere Höhepunkte sollen in diesem Jahr Kreuzfahrten nach Amsterdam oder nach Bremerhafen zur Hanse Sail sein. Nach Informationen der Reederei ist das Schiff seit 2009 auf den schönsten Flüssen in Deutschland, Polen und Tschechien unterwegs. Maximal 81 Gäste kommen mit auf eine Reise. 41 komfortabel eingerichtete Außenkabinen sind auf zwei Decks verteilt. Sie verfügen über ein großes Panoramafenster; auf dem Elbe-Deck seit der Renovierung 2018/2019 über einen französischen Balkon, Satelliten-Fernsehen oder Klimaanlage.

Die „Sans Souci" kann entlegenere Flussregionen befahren, die größere Schiffe nur schwer erreichen können.