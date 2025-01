Grube Alfred. - „Wir haben bei unserer Klapperjagd ziemlich eklige Fleischreste gefunden“, informiert Uwe Kornut die Volksstimme. Der Tornitzer war mit befreundeten Jägern am vergangenen Wochenende in der Nähe von Grube Alfred unterwegs, wo die Männer am Straßenrand jede Menge Hausmüll und Fleischreste fanden. Die blutigen Überbleibsel stammen vermutlich aus einer Schweineschlachtung. Gastronomie-Verpackugen liegen in der Nähe.

