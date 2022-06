Schließung des Kreißsaals im Krankenhaus Schönebeck: Schwangere gehen lieber nach Magdeburg statt nach Aschersleben

Nancy Pardo Chamizo aus Schönebeck wollte in ihrer Heimatstadt entbinden. Sie schaut sich nun in Magdeburg um.

Schönebeck/Staßfurt - Die Information, dass die Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe und für Kinder- und Jugendmedizin ab Mittwoch in Schönebeck nicht mehr betrieben, sondern am Ameos-Standort Aschersleben „gebündelt“ werden, wie es der private Klinikbetreiber aus der Schweiz ausdrückt, ist für so manch Schwangere in der Region eine Hiobsbotschaft. Schließlich haben etliche Frauen, unter anderem aus Staßfurt und Schönebeck, ihre Entbindung und somit den Abschluss ihrer Schwangerschaft und den Start in einen gänzlich neuen Lebensabschnitt im Schönebecker Kreißsaal geplant.