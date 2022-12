Schließung: Mit dem Einkaufscenter Grund verliert Felgeleben eine Institution

Kleine Geschäfte und Händler prägen einen Ort oder einen Stadtteil. Wenn sie verschwinden, ist es ein Verlust – auch von Identität. Zum Jahresende muss Fernsehtechnik Grund in Felgeleben zumachen – für immer. Der Ausverkauf des Tante-Emma Ladens läuft.

Steven Grund verkauft, was noch da ist. Das Geschäft seines Vaters in Felgeleben hat noch bis Jahresende geöffnet, dann gehen nach 30 Jahren die Pforten endgültig zu.

Schönebeck - „Der Laden war sein Leben“, sagt Steven Grund über seinen Vater Bernd. Der hat 30 Jahre lang das gleichnamige Geschäft in der Langen Straße in Felgeleben geführt. Am 30. November ist Bernd Grund gestorben.