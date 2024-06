Die Spanische Wegschnecke macht es derzeit den Gärtnern im Salzlandkreis schwer. Auch Experten sprechen von einer Plage und geben Tipps, was man tun kann. Wie ist die Lage in Schönebeck?

In einigen Regionen im Salzlandkreis ist die Spanische Wegschnecke in diesem Jahr eine echte Plage für die Gärtner. Die Tiere fressen Salate, Paprika, Zucchini, Gurken und mehr.

Schönebeck/Gatersleben. - Die Blätter der Paprikapflanze sind durchlöchert. Von den hübschen Stiefmütterchen stehen nur noch die Stängel da. Und die schon dreimal nachgesäte Bienenwiese wird gleich am Boden abgeratzt. Mittendrin tummeln sich dicke fette Nacktschnecken. Unzählige! Ganz eindeutig eine Schneckenplage und in diesem Jahr das Leid vieler Gärtner im Salzlandkreis. Wie ist die Lage in Schönebeck und was können Gärtner gegen die Schnecken tun?