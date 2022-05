Schönebeck: Salinekanal wieder ölfrei

Schönebeck - „Der Teststreifen schlägt nicht mehr in dem Maße an wie am Freitag (29. April Anmerkung der Redaktion)“, verriet Janine Jurzig, Sachgebietsleiterin Brand- und Zivilschutz der Stadt Schönebeck. Seit über einer Woche kontrolliert ihre Behörde gemeinsam mit dem Fachdienst Umwelt und Natur des Salzlandkreises das betroffene Gewässer am Salinekanal.