Schönebeck. - Das traditionelle Musikfest „Klänge im Raum“ wird diesen Frühling 30 Jahre alt. Vom 19. April bis zum 16. Juni finden ganze 15 Konzerte in zahlreichen Kirchen und Konzerthäusern statt. Dieses Jahr kommen sogar drei neue Spielorte dazu. Zum ersten Mal spielen die Musiker in der Kirche St. Annen in Schadeleben, in der Kirche St. Georg in Engeln-Nord sowie in der Marienkirche Aken. Gestartet wird am 19. April unter dem Titel „Haydn – Die Klassischen“ im Dr. Tolberg-Saal in Schönebeck. Die Besonderheiten des Abends sind der Gastdirigent Prof Peter Gülke und ein Solo der japanischen Pianistin Aya Ishihara.