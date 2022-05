Schönebeck: Altreifen und Müll in Republikstraße aufgetürmt

Wie ist es zu der „Sondermüllhalde“ mitten in Schönebeck gekommen und wann kann mit einer Entsorgung gerechnet werden?

In der Schönebecker Republikstraße türmt sich seit nunmehr rund vier Wochen ein Müllberg aus Altreifen und Plastikabfall.

Schönebeck - „Ist es nicht unglaublich, dass ,umweltbewusste’ Zeitgenossen dort eine Sondermüllhalde eingerichtet haben?“, schreibt Ronald Hammacher in einer E-Mail der Volksstimme. Dabei bezieht er sich auf einen eher unschönen Anblick, der sich Spaziergängern in der Schönebecker Republikstraße bietet. Nahe an Straße beziehungsweise Gehweg stapeln sich fast zwei Dutzend gammelige Altreifen. Weiterer Müll liegt direkt daneben im Gras.