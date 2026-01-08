weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Wintereinbruch im Salzlandkreis: Schönebeck: Bauhof, Busse, Schulen und das winterliche Wetter

Wintereinbruch im Salzlandkreis Schönebeck: Bauhof, Busse, Schulen und das winterliche Wetter

Glatte Straßen, zugeschneite Hydranten und instabile Eisflächen – das Wetter bringt dieser Tage Risiken mit sich. Davor wird gewarnt und diese Folgen hat es auf den Busverkehr im Kreis.

Von Paul Schulz, Stefan Demps und Katharina Thormann 08.01.2026, 18:00
Der Bauhof befreit die Gehwege in Schönebeck – wie hier in der Magdeburger Straße – vom Schnee.
Der Bauhof befreit die Gehwege in Schönebeck – wie hier in der Magdeburger Straße – vom Schnee. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Ein heftiger Schneesturm mit Windstärke 7, Schneeverwehungen und dazu Frost werden für die Region bis Samstagabend vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb eine schwere Schnee- und Eiswarnung für den Salzlandkreis herausgegeben.