Wintereinbruch im Salzlandkreis Schönebeck: Bauhof, Busse, Schulen und das winterliche Wetter
Glatte Straßen, zugeschneite Hydranten und instabile Eisflächen – das Wetter bringt dieser Tage Risiken mit sich. Davor wird gewarnt und diese Folgen hat es auf den Busverkehr im Kreis.
08.01.2026, 18:00
Schönebeck. - Ein heftiger Schneesturm mit Windstärke 7, Schneeverwehungen und dazu Frost werden für die Region bis Samstagabend vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb eine schwere Schnee- und Eiswarnung für den Salzlandkreis herausgegeben.