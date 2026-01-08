Glatte Straßen, zugeschneite Hydranten und instabile Eisflächen – das Wetter bringt dieser Tage Risiken mit sich. Davor wird gewarnt und diese Folgen hat es auf den Busverkehr im Kreis.

Der Bauhof befreit die Gehwege in Schönebeck – wie hier in der Magdeburger Straße – vom Schnee.

Schönebeck. - Ein heftiger Schneesturm mit Windstärke 7, Schneeverwehungen und dazu Frost werden für die Region bis Samstagabend vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb eine schwere Schnee- und Eiswarnung für den Salzlandkreis herausgegeben.