Schönebeck - „Ich nehme mal an, weil da alle geparkt haben“, äußert Nicole Schley eine Vermutung. Sie wohnt zwar nicht in der Straße am Schillergarten, sondern in der Goethestraße, aber beinahe täglich geht sie an der Freifläche entlang. Der Zaum darum ist ihr natürlich aufgefallen. „Der steht inzwischen bestimmt schon mehrere Wochen da. Können auch zwei Monate gewesen sein“, ist sie sich nicht ganz sicher.

Verständnis für den Inhaber hat sie aber. „Die ganzen Eltern, die ihre Kinder zur Kita gebracht haben, die haben dort geparkt. Das war schon eine wildere Parkerei“, erinnert sie sich. Auch die Patienten der Kinderarztpraxis hätten die Freifläche gern zum Abstellen ihres Autos genutzt. Was dann natürlich zu einer sehr großen Anzahl an Autos geführt habe. „Seitdem der Zaun dort aufgestellt ist, geht das zumindest nun nicht mehr“, fügt Nicole Schley hinzu. Eigentümer der Freifläche ist die Magdeburger Baufirma Schrader Haus. Was bedeutet, dass diese Fläche ein Privatgrundstück ist. Entsprechend ist der Eigentümer auch berechtigt, sein Eigentum mit einem Zaun zu versehen, wenn er das möchte.

Schrader Bau hat nicht bestätigt, dass die Parkerei für die Umzäunung verantwortlich ist. Vielmehr wird der Bereich dort in absehbarer Zeit zum Bauland. Die Magdeburger Baufirma plant dort, eine Reihenhaussiedlung zu errichten.

Zum Baubeginn, Größe oder Kosten wollte sich das Bauunternehmen noch nicht äußern. Bevor dort aber gebaut werden kann, sollte noch die ein oder andere Pflanze beschnitten werden.