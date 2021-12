Schönebeck: Die Weihnachtspfunde einfach wegschwimmen

Wer vor und nach den Feiertagen etwas Bewegung im Wasser benötigt, ist in Schönebeck gut aufgehoben. Sowohl Solequell als auch Volksschwimmhalle sind geöffnet.

Schönebeck (vs) - Noch schnell vor den Weihnachtfeiertagen und dem mit diesem ja meist verbundenen reichlichen Essen ein paar Bahnen ziehen? Oder wahlweise nach dem ganzen Essen zwischen den Feiertagen? Kein Problem in Schönebeck. Denn sowohl Solequell als auch Volksschwimmhalle sind geöffnet.

Das Team des Solequells Bad Salzelmen informiert über die aktuellen Zugangsvoraussetzungen sowie die Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien. So können ausschließlich Gäste eingelassen werden, die die Bedingungen des 2G-Zutritts erfüllen. Das heißt, sie müssen geimpft oder genesen sein. An der Kasse müssen dafür der entsprechende Beleg sowie ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden.

Erwachsene im Solequell nur mit 2G-Regelung

Für Kinder vom 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gilt für die Weihnachtsferien (bis einschließlich 9. Januar) eine Testpflicht. Testnachweise sind entsprechend vorzulegen.

Des Weiteren ist der Solequell angehalten, Kontaktdaten zu erheben. Gern können sich Besuchende vor ihrem Solequell-Besuch das entsprechende Formular auf www.solepark.de downloaden, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen.

Alle Saunen im Schönebecker Solequell sind wieder geöffnet

Im Saunabereich sind alle Bereiche geöffnet. Somit können auch alle Saunen, auch im sogenannten Sauna-Neubau, genutzt werden. Dienstags ist wieder ganztägig Damensauna (außer in den Ferien).

Geöffnet ist auch der Kosmetikbereich im Solequell, dieser kann von außen separat begangen werden und ist dienstags bis sonnabends von 11 bis 16 Uhr buchbar. Während der Weihnachtsferien können Termine nur nach vorheriger Terminabsprache wahrgenommen werden.

Vorübergehende Wartezeiten im Solequell möglich

Zur Wahrung der vorgegebenen Abstandsregelungen sind Hinweise an den verschiedenen Solebecken und Saunen angebracht, die auf die maximale Nutzerkapazität der einzelnen Objekte hinweisen. Gäste des Solequells sollten außerdem beachten, dass zurzeit keine gastronomische Versorgung angeboten werden kann und es, aufgrund der Einlasskontrollen und der Kapazitätsbegrenzungen, vorübergehend zu Wartezeiten kommen kann.

Die Öffnungszeiten des Solequell bis einschließlich 31. Dezember 2021 im Überblick:

montags 10 bis 20 Uhr

dienstags 10 bis 20 Uhr

mittwochs 10 bis 20 Uhr

donnerstags 10 bis 20 Uhr

freitags 11 bis 21 Uhr

sonnabends 11 bis 21 Uhr

sonntags 11 bis 21 Uhr

feiertags 11 bis 21 Uhr

geschlossen: 24., 25. und 31. Dezember

Die Öffnungszeiten des Solequell ab Januar 2022:

montags 10 bis 21 Uhr

dienstags 10 bis 21 Uhr

mittwochs 10 bis 21 Uhr

donnerstags 9 bis 21 Uhr

freitags 9 bis 22 Uhr

sonnabends 9 bis 22 Uhr

sonntags 9 bis 21 Uhr

feiertags 9 bis 21 Uh

geschlossen: 1. Januar

Wie sich die Türen der Schönebecker Volksschwimmhalle öffnen

Auch für die Volksschwimmhalle Schönebeck gilt die Umsetzung der 2G-Regelung. Entsprechende Nachweise sind vor Ort vorzuzeigen.

Ebenfalls wird laut Eindämmungsverordnung bis 9. Januar 2022 die Testpflicht für Kinder zwischen vollendetem 6. Lebensjahr und vollendetem 18. Lebensjahr vorgeschrieben. Vor Eintritt in die Schwimmhalle muss ein gültiges negatives Testergebnis vorliegen. Ein Antigentest zur Eigenanwendung bei Kindern kann vor Ort nicht durchgeführt werden und wird nicht akzeptiert. Nachzuweisen ist nach Auskunft der Stadt einen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist – schriftlich oder elektronisch.

Die Öffnungszeiten bis zum Jahreswechsel: