Schönebeck: Diebisches Duo mit Hunger auf Schokolade

Schönebeck - Lust auf was Süßes, aber kein Geld in der Tasche – dieser Umstand hat die Schönebecker Maja Rüter (Name geändert) und Matthias Hopf (Name geändert) auf die Anklagebank des Schönebecker Amtsgerichts geführt. Die 26-Jährige und der 33-Jährige sind wegen gemeinschaftlichem Diebstahl angeklagt.