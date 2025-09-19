Hajo und Renate Beck laden am Samstag zum Tag der offenen Tür. Sie bieten in ihrer Werkstatt handgemachte Keramik für Haus und Garten an.

Das Ehepaar Hajo und Renate Beck aus Schönebeck in der Töpferwerkstatt. Am Sonnabend laden sie zu einem Tag der offenen Tür ein.

Schönebeck. - Wer sich in Schönebeck für Keramikarbeiten oder Töpferei interessiert, der kommt an den Becks nicht vorbei. Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Hajo und Renate Beck mit der Gestaltung von Ziergefäßen, Keramikfiguren, Grabplatten und mehr. Wer einmal hinter die Kulissen dieses Kunsthandwerks blicken möchte, der hat am Sonnabend, 20. September, Gelegenheit dazu – die Becks laden nämlich zum Tag der offenen Tür.