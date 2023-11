Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Die Essensversorgung an den Schönebecker Grundschulen soll vereinheitlicht werden. Die Stadt strebt an, dass mit Beginn des nächsten Jahres alle Schulen vom gleichen Versorger beliefert werden und hat das entsprechend ausgeschrieben. Begründet wird das damit, dass bei größeren Mengen der Preis geringer werde – Eltern würden also Geld bei der Schulspeisung ihrer Kinder sparen. Was gut klingt, löst bei Schönebecker Eltern aber teils Bauchschmerzen aus. An der geplanten Neuerung sowie an Punkten aus dem Anforderungskatalog gibt es Kritik.