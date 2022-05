Schönebeck: Gartenanlage in Frohse muss dem Deichbau weichen

Unübersehbar haben die Bagger einiges in der Gartenanlage verändert.

Schönebeck - In den letzten Jahrzehnten ist es immer wieder im Bereich der Elbe zum Hochwasser gekommen. Aus diesem Grund laufen derzeit in Sachsen-Anhalt rund 300 Projekte zur Sanierung des bestehenden Hochwasserschutzes und zum Aufbau neuer Deiche. Wie ist die Situation in Schönebeck?