Schönebeck hat exorbitante Kosten bei zwei laufenden Großprojekten

Für Material wie auch Energie steigen seit Monaten die Kosten an. Die Stadt führt einige Bauprojekte durch und hat auch mit höherem finanziellen Aufwand zu kämpfen. Die Verwaltung hat Wege gefunden, damit umzugehen.

Der grundhafte Ausbau des Breiteweg in Schönbeck wird teurer als ursprünglich von der Stadt geplant. Zusätzliche Fördermittel könnten beantragt werden, so dass die Kosten gedeckt wären.

Schönebeck - „Wir können nicht mittendrin aufhören“, sagte der Baudezernent Guido Schmidt am Montagabend in der Sitzung des Bauausschusses. Die Stadt Schönebeck hat einige Bauvorhaben – und dabei mit den steigenden Kosten zu kämpfen. Zwei wichtige Projekte sind dabei der Ausbau Breiteweg und die Sanierung der Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Schule. „Die Planungen sind aus 2020 und 2021“, fügt der Dezernent hinzu. Das bedeutet, dass die Kalkulation für die Kosten auch aus diesen Jahren sind. Die Frage ist, was getan werden kann, um die höheren Kosten zu bewerkstelligen. Schließlich sollen die Arbeiten fortgesetzt werden, da die Zeit bei beiden Vorhaben drängt.