Zu einem Ausfall von Internet und Telefon bei der Telekom ist es seit Mittwochmorgen in Bereichen des Altkreises Schönebeck gekommen. 10.000 Kunden waren betroffen. Wieso das Unternehmen am Abend erste Entwarnung geben konnte.

Das Internet und Teleofnanschüsse waren am Mittwoch den ganzen Tag über im Großraum Schönebeck gestört.

Schönebeck. - Zu einem Ausfall von Internet und Telefon bei der Telekom ist es am Mittwochmorgen in Bereichen des Altkreises Schönebeck gekommen. Betroffen ist davon mindestens die Stadt Schönebeck und die Gemeinde Bördeland. Gegen 9.45 Uhr brachen die Leitungen zusammen.