Schönebeck: Kein Geld für Hochwasserschutz in Frohse?

Die Flutkatastrophe in Westdeutschland hat auch Schönebecker wieder auf den Plan gerufen. Nach dem letzten großen Hochwasser in 2013 sollten auch in Frohse umfangreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Passiert ist bisher allerdings wenig.

Frohse fotografiert aus nördlicher Richtung am Nachmittag des 11. Juni 2013: Um diese Bilder künftig zu vermeiden, sollen in dem Stadtteil umfassende Hochwassermaßnahmen umgesetzt werden.

Frohse - Torsten Pillat ist ratlos. In einer Bürgersprechstunde in Frohse kamen Fragen auf, wie es um den Hochwasserschutz in dem 2013 stark gebeutelten Stadtteil steht. Von den versprochenen Maßnahmen sei wenig umgesetzt. Die Fragen konnte der christdemokratische Stadtrat nicht beantworten. Daher wandte er sich mündlich an die Stadtverwaltung.