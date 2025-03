Es gibt Überlegungen, in der Stadt einen sogenannten Gästebeitrag einzuführen. Stadträte im Finanzausschuss können am Dienstagabend den ersten Anstoß geben.

Bad Salzelmen. - Die neuen Entgelte für die Nutzung des Dr.-Tolberg-Saales in Bad Salzelmen sind beschlossen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung votierten in ihrer jüngsten Sitzung dafür einstimmig. Die leichte Erhöhung der Preise mache sich demnach notwendig, um die gestiegenen Personal- und Betriebskosten, im wesentlichen Strom und Wärme im Tolberg-Saal, zu decken. Wie die Stadt weiter mitteilte, wurde sich bei der Anpassung der Entgelte an den marktüblichen Preisen für vergleichbare Vermietungen orientiert.