Schönebeck: Lehrerfreie Zone in Pestalozzischule

Die Arbeit am „lehrerfreien“ Raum in der Schönebecker Pestalozzischule schreitet voran. Was hat es mit dem Projekt auf sich?

Schönebeck - In einer Schule gibt es Schüler und Lehrer, und diese können sich auch relativ frei in den Bildungseinrichtungen bewegen – das ist jetzt keine sonderlich große Überraschung. Dass aber eine „lehrerfreie Zone“ in einer Schule eingerichtet wird, klingt schon irgendwie ungewöhnlich. Doch genau damit ist man in der Pestalozzi-Förderschule in Schönebeck derzeit beschäftigt.