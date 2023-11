Atemwegserkrankungen haben in Deutschland zugenommen.

Schönebeck - Der Herbst ist da – und damit leider auch die Erkältungszeit. Das gilt natürlich auch für Schönebeck und den Salzlandkreis. „Ja, in unserer Praxis haben wir ebenfalls einen Anstieg der Atemwegserkrankungen bei Kindern bis 14 Jahren und bei den 35- bis 59-Jährigen feststellen können. Dieses Phänomen ist typisch für die kalte Jahreszeit und tritt häufig in Wellen auf“, berichtet Robin John vom Hausärzteteam Schönebeck. Ob es mehr als vor einem Jahr sind, bleibe abzuwarten, so der Hausarzt weiter.