Schönebeck: Mehreinnahmen durch teurere Blitz-Fotos und Park-Tickets?

Wenn das Ordnungsamt so vor dem eigenen Wagen steht, hat man wohl falsch geparkt. Und das wird in manchen Fällen jetzt deutlich teurer als bislang.

Schönebeck - Der Weg zum neuen Bußgeldkatalog war kein leichter. Denn eigentlich hätte der schon längst in Kraft getreten sein sollen. Doch nun endlich – genauer gesagt am 8. Oktober 2021 – hat der Bundesrat nach diversen Verzögerungen dem final zugestimmt. Der neue Bußgeldkatalog tritt am 10. November 2021 in Kraft und mit ihm strengere Sanktionen für Vergehen im Straßenverkehr – insbesondere solche, die zu schnelles Fahren und falsches Parken betreffen.

Auch für das Ordnungsamt der Stadt Schönebeck bedeutet das Veränderungen, was die Sanktionierung von Rasern und Falschparker angeht. „Sobald die beschlossene Änderung des Bußgeldkatalogs in Kraft tritt, wird diese durch das Ordnungsamt der Stadt Schönebeck umgesetzt“, erklärt Stadtsprecher Frank Nahrstedt auf Volksstimme-Anfrage. Für die Stadt geht die Umsetzung der Neuregelungen mit einem internen Softwareupdate einher. Zudem sei eine Schulung der Mitarbeiter erforderlich, informiert Nahrstedt.

Noch keine konkrete Aussage zu möglichen Mehreinnahmen in Schönebeck

Doch was bedeuten die höheren Strafen für die Stadtkasse? Schließlich fließen die Einnahmen aus Blitzerfotos und Knöllchen als nicht zweckgebundene allgemeine Finanzmittel in den städtischen Haushalt. Man könnte also meinen, dass die Raser und Falschparker der Stadt künftig doppelt so viele dieser Einnahmen bescheren. Der Stadtsprecher gibt aber zu bedenken: „Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Tatbestände und Neuregelungen kann dazu derzeit keine konkrete Aussage getroffen werden.“ Bisher war es nämlich so, dass nur die sogenannten Verwarngelder bei Ordnungswidrigkeiten bis 35 Euro in den Städten und Gemeinden verbleiben durften. Bußgelder (ab 35 Euro) gehen an die Zentrale Bußgeldstelle Magdeburg.

„Im besten Falle erfolgt eine Verringerung der Verstöße und eine damit einhergehende erhöhte Verkehrssicherheit“, hofft die Stadt. Eine Hoffnung, die auch Gerhard Wolter, Kreisvorsitzender des Auto Club Europa (ACE) Sachsen-Anhalt West, teilt. Er sagt: „Hinter der Änderung soll ja das Aufrütteln aller Verkehrsteilnehmer stehen, sich an die Paragrafen der Verkehrsordnung zu halten.“

ACE Salzland übt Kritik

Er merkt aber auch an: „Parkraum wird immer knapper und wird von Firmen profitabel vermarktet. Lieferdienste, Handwerker und sonstige haben keine Chance, ihre Arbeit StVO-gerecht auszuführen. Von einem Tempolimit auf Autobahnen nimmt man Abstand, denn Politiker müssen ja schnell von A nach B kommen.“ Dennoch ruft er alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, sich an die Regeln im Straßenverkehr zu halten. „Dieser ,Paragraf eins’ muss immer vor unseren Augen sein“, so Wolter eindringlich.

Einige Neuregelungen im Überblick