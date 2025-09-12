Um Lastenfahrräder haben sich einige Klischees gebildet. Mit einer Vorführung, die durch das Bundesland tourt, soll damit aufgeräumt werden. Schönebeck war am Donnerstag Teil der Tour. Neugierige kamen und probierten aus.

Schönebeck: Mit dem Lastenrad über den Marktplatz fahren

Ingo Radke macht mit einem der Lastenräder eine Probefahrt vorbei am Salzlandmuseum.

Schönebeck. - Lastenräder: Eine Investition in die Zukunft oder eine Spinnerei? Über die Räder existieren sehr viele Klischees. „Wir sind auch heute hier, um ein paar Vorurteile abzubauen“, erläutert Carolin Lorenz von Cargobike.