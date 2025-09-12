weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Um Lastenfahrräder haben sich einige Klischees gebildet. Mit einer Vorführung, die durch das Bundesland tourt, soll damit aufgeräumt werden. Schönebeck war am Donnerstag Teil der Tour. Neugierige kamen und probierten aus.

Von Stefan Demps 12.09.2025, 18:09
Ingo Radke macht mit einem der Lastenräder eine Probefahrt vorbei am Salzlandmuseum.
Ingo Radke macht mit einem der Lastenräder eine Probefahrt vorbei am Salzlandmuseum. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - Lastenräder: Eine Investition in die Zukunft oder eine Spinnerei? Über die Räder existieren sehr viele Klischees. „Wir sind auch heute hier, um ein paar Vorurteile abzubauen“, erläutert Carolin Lorenz von Cargobike.