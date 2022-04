Schönebeck: Nach zwei Jahren Pause wieder Osterfeuer in vielen Ortsteilen der Elbestadt

Schönebeck - Ob in Plötzky, Pretzien, Ranies oder Frohse an vielen Orten wurden die Osterfeuer wieder entzündet. Der alte heidnische Brauch, bei dem der Sieg des Frühlings über den Winter gefeiert wurde, ist jahrelang ein fester Bestandteil jeder Gemeinde gewesen. Durch die Corona Pandemie sind viele Veranstaltungen abgesagt worden, so auch die Osterfeuer. Durch das Ende der Maßnahmen war es nun auch wieder möglich, diese Veranstaltung durchzuführen. Viele Menschen ließen es sich nicht nehmen und verbrachten einen sonnigen Karsamstag mit Freunden am Feuer. Beim Osterfeuer in Frohse waren mehrere hundert Menschen dabei, wo die Elbbrauerei den Getränkeausschank übernahm. Die Reederei Süßenbach versorgte die Gäste mit Allerlei vom Grill. Am Ende ein gelungener Osterauftakt.