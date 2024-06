Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Dass ausgerechnet Schönebecks Nachtwächter Jeff Lammel die Auftaktveranstaltung der neuen Existenzgründer-Begleitung im Salzlandkreis eröffnet, hat einen Grund: Der Unternehmer nahm selbst vor knapp 20 Jahren das Wissen von den Beratern in Anspruch, nachdem er schon als Figur in der Stadt unterwegs war. „Das war damals trotzdem gar nicht so schlecht, dass ich mich im Nachhinein dazu entschieden habe. Ich würde es jedem Existenzgründer aber empfehlen, vor dem Sprung in die Selbstständigkeit, das Wissen der Experten in Anspruch zu nehmen“, rät er.