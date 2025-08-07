Das Onlineportal „Little Bird“ hatte zum Ziel, die Kitaplatz-Vergabe spürbar für Eltern, Kita-Träger und die Stadt zu vereinfachen. Ob das gelungen ist, zeigt jetzt die Bilanz nach 13 Monaten.

Schönebeck: Online-Portal Little Bird, ein Berliner StartUp, hilft bei der Suche nach einem Kita-Platz

Die Anmeldung für einen Kita-Platz läuft in Schönebeck auf digitalem Wege

Schönebeck. - „Einfach, digital, präziser und viel einfacher.“ So beschreibt die Stadt das Onlineportal „Little Bird“ und wie es den Schönebecker Eltern helfen soll, einen Kitaplatz zu finden. Am 7. Juli 2024, also vor etwas mehr als einem Jahr, ging das Portal an den Start. Seitdem läuft die Vergabe der Kitaplätze auf dem digitalen Wege. Die Frage, die sich nun stellt, ist, hat sich die Einführung gelohnt?