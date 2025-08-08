Gastronomie und internationale Gerichte Ein Döner schmeckt in Havelberg immer
Gastronom Ali Alkis aus der Türkei bietet seit 30 Jahren in Havelberg internationale Gerichte an. Welche Probleme er in dieser Zeit gemeistert hat und wie es weitergeht.
Aktualisiert: 09.08.2025, 05:04
Havelberg. - Ein Mann mit türkischen Wurzeln hatte vor 30 Jahren bei seinem ersten Besuch in Havelberg schnell Gefallen an der Domstadt gefunden. Ali Alkis entschloss sich zu bleiben. Wie hat er die Jahrzehnte gemeistert?