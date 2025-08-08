weather wolkig
Gastronom Ali Alkis aus der Türkei bietet seit 30 Jahren in Havelberg internationale Gerichte an. Welche Probleme er in dieser Zeit gemeistert hat und wie es weitergeht.

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 09.08.2025, 05:04
Hans-Dieter (Hansi) Müller (links) gehört zu den Stammkunden bei Ali Alkis und dessen „Imbiss-Treff“ in Havelberg. Er hat mit seiner Frau vor Jahren bei ihm gearbeitet. Die Döner hier sind große Klasse, eben richtig türkisch, schwärmt er. Foto: Wolfgang Masur

Havelberg. - Ein Mann mit türkischen Wurzeln hatte vor 30 Jahren bei seinem ersten Besuch in Havelberg schnell Gefallen an der Domstadt gefunden. Ali Alkis entschloss sich zu bleiben. Wie hat er die Jahrzehnte gemeistert?