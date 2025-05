Kino, Schlemmen und griechische Mythologie halten im Sommer in Schönebeck Einzug. Der Veranstaltungskalender hat für die kommenden Monate einiges zu bieten.

Schönebeck. - Das Wetter wird besser, da ist es keine Überraschung, dass der Mensch an die frische Luft strebt oder den Grill auspackt. Besser noch, wenn gemeinsam mit anderen Menschen gefeiert und/oder etwas erlebt werden kann. Diese Möglichkeit gibt es auch in diesem Jahr wieder in Schönebeck. Veranstaltungen im Stadtgebiet sind geplant und festgezurrt – nun muss nur noch der Kalender mitspielen.