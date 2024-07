Nach der Entmüllung und Entkernung des ehemaligen Schönebecker Lehrlingswohnheims durch einen Berliner Bauunternehmer steht das Gebäude nun wieder zum Verkauf. Eigentlich wollte der Investor dort perspektivisch Zimmer an Saisonarbeiter und Tagesgäste vermieten.

Schönebeck. - Im Herbst und Winter 2023 hat der Berliner Bauunternehmer und Investor Naiem El-Harrazin damit begonnen, das ehemalige Lehrlingswohnheim im Grundweg in Schönebeck zu entmüllen, zu entkernen und zu sanieren. An Tagesgäste und Saisonarbeiter sollten die Zimmer perspektivisch vermietet werden, denn vor allem durch die Intel-Ansiedlung versprach sich der Unternehmer einen hohen Bedarf an Wohnraum. Jetzt steht der DDR-Bau jedoch wieder auf verschiedenen Portalen zum Verkauf. Warum?