Elisaweta Oreschkow hat in der Kreismusikschule „Bela Bartok“ 2006 begonnen, Musik zu machen. Sie kehrt anlässlich des Jubiläumskonzertes nach Schönebeck zurück.

Für das Jubiläumskonzert des Streichorchesters Saitenspiel am 23. September ist alles bereit.

Schönebeck. - Fleißig wurde in den letzten Wochen geprobt und die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des Streichorchesters „Saitenspiel“ der Kreismusikschule „Béla Bartok“ sind abgeschlossen. Am Montag, 23. September, erklingen sowohl Filmmusiken, als auch Stücke des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi im Dr.-Tolberg-Saal in Bad Salzelmen.