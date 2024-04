Ärgernis Schönebeck: Salzblume wird nach und nach von Tauben zerstört

Die Mitglieder des Elbufer-Fördervereins in Schönebeck sind in Sorge: Unbekannte füttern an der Salzblume Tauben - und die Vögel koten das Kunstwerk voll und zerstören es damit immer mehr.