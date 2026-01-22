E-Mobilität Schönebeck: Schnellladestationen weiterhin Zielscheibe von Diebstahl und Vandalismus
Die Schnellladestationen und Ladesäulen in Schönebeck sind weiterhin im Visier von Kriminellen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die Anbieter forschen an Schutzmechanismen.
Schönebeck. - Mit bis zu 6.000 Euro unterstützt die Bundesregierung Privatpersonen bei Kauf oder Leasing eines E-Autos. Ein Elektrofahrzeug in Schönebeck aber auch aufzuladen, ist seit Monaten eine große Herausforderung. Anbieterübergreifend sind zahlreiche Ladestationen im Stadtgebiet infolge von Vandalismus und Kabeldiebstahl unbrauchbar. Die erst kürzlich neu angebrachten Kabel der Allego-Ladestation neben Möbel Boss in der Stadionstraße sind nur Tage nach Instandsetzung wieder abgeschnitten worden.