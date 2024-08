Schönebeck. - Eine mehrere Meter lange Flaniermeile zieht sich durch den Kurpark unmittelbar vor der Kulisse des Gradierwerks in Schönebeck. Dicht an dicht reihen sich dort die Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Pulled-Pork-Burger, indische und afrikanische Traditionsgerichte, aus einem pinken Truck wird Softeis gereicht. Dazwischen immer wieder ein Getränkestand – ob Cocktails mit und ohne Alkohol, diverse Kaffeespezialitäten oder einfach die kalte Cola, an Auswahl mangelt es nicht an diesem Wochenende vor der Kurparkbühne.

