Schönebeck: So kommt die Sanierung des ehemaligen Wohnheims voran

Schönebeck. - Seit knapp einem halben Jahr wird im ehemaligen Lehrlingswohnheim im Grundweg in Schönebeck gehörig rangeklotzt. Der Berliner Bauunternehmer und Investor Naiem El-Harrazin ist seitdem dabei, den alten DDR-Bau aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Unmengen an Müll hat er mit Unterstützung seiner Familie bereits Ende 2023 aus dem Gebäude herausgeschafft, das einst zugewucherte Areal aufgeräumt. Wie kommt Naiem El-Harrazin mit der Sanierung voran und welche Arbeiten stehen noch bevor?

„In etwa die Hälfte der Trockenbauarbeiten im Erdgeschoss sind abgeschlossen“, sagt der Berliner und klopft wie zur Bestätigung gegen eine der Wände, die er mit Unterstützung seiner Söhne eingezogen hat. Die Trockenbauarbeiten und die Errichtung weiterer Zwischenwände werden in den nächsten Wochen also weiter fortgesetzt, bevor dann neue Fenster und Türen eingesetzt werden sollen.

Bauunternehmer Naiem El-Harrazin (l.) und seine Frau Salima Benkebacha (r.) mit Sohn Ahmed und dessen Partnerin Angelique Sommer. Die Sanierung des ehemaligen Lehrlingswohnheims im Grundweg in Schönebeck ist ein Familienprojekt. Innenarchitektin Salima Benkebacha ist beispielsweise für das farbenfrohe Glas im Treppenhaus verantwortlich. Foto: Paul Schulz

Die Arbeiten wären vielleicht sogar schneller vorangekommen, aber das winterliche Wetter habe ihn teilweise etwas ausgebremst, so El-Harrazin. Zudem kann er nicht uneingeschränkt auf die Hilfe durch seine drei Söhne setzen, denn die haben mit Abitur und Studium eigene Verpflichtungen. „Und Schule und Studium gehen vor“, betont der Bauunternehmer. Darüber hinaus arbeitet er parallel auch noch in seinem Unternehmen – schließlich muss er auch weiter Geld verdienen, das er wiederum in die Sanierung des ehemaligen Wohnheims stecken kann.

Denn die Kosten der Sanierung schultert der Unternehmer selbst, weshalb er Ausbau und Sanierung auch sukzessive, vom Erdgeschoss ausgehend, Stockwerk für Stockwerk angehen will. Ursprüngliche Investoren sind zu Beginn des Ukrainekriegs abgesprungen, berichtete El-Harrazin bereits beim letzten Besuch der Volksstimme.

Anschluss ans Stom- und Wassernetz

Vom Trockenbau abgesehen, ist es Ziel des Berliners, möglichst bald das Gebäude ans Strom- und Wassernetz anschließen zu lassen. Das ist nämlich bislang nicht der Fall, weshalb Naiem El-Harrazin mitunter kanisterweise Wasser aus Berlin mitbrachte. „Das war schon umständlich mit dem Wasser. Aber der Anschluss ist jetzt bei den Stadtwerken beauftragt. Ich hoffe, dass wir nun bald Strom und Wasser haben “, sagt er.

Auf Nachfrage bei Julia Teige, Bereichsleiterin Vertrieb bei den Stadtwerken Schönebeck, teilt sie mit: „Wir haben erst seit kurz vor Weihnachten die vollständigen technischen Anforderungen vom Kunden erhalten. In der Regel dauert es ab diesem Zeitpunkt etwa sechs bis acht Wochen, bis die Baumaßnahme beginnt – vorausgesetzt, die Witterungsbedingungen lassen es zu.“ Demnach komme es gerade im Winter auch zu Verzögerungen.

Fernwärme für Wohnheim

Weiterhin befänden sich die Stadtwerke noch in Absprache mit El-Harrazin. Dabei geht es um die künftige Beheizung des Objektes und um die Frage, ob über Fernwärme geheizt werden kann. „Wenn die Straße geöffnet wird, sollen nach Möglichkeit alle erforderlichen Medien gleichzeitig für den Kunden verlegt werden“, erklärt Julia Teige. Sobald man eine verbindliche Aussage vom Kunden habe, würden die Baumaßnahmen kurzfristig starten.

Die „Fernwärmefrage“ wurde mittlerweile auch beantwortet. Der Bauunternehmer hat sich dafür ausgesprochen. „Ich habe jetzt auch alle nötigen Unterlagen eingereicht“, sagt er. Damit dürfte nun der Anschluss an Strom, Wasser und Co. bald weiter vorangetrieben werden.

Ein genauer Fertigstellungstermin lässt sich zwar derzeit noch nicht benennen, das Ziel bleibt aber das gleiche: Naiem El-Harrazin plant, die Zimmer perspektivisch an Saisonarbeiter und Tagesgäste zu vermieten. Vor allem durch die Intel-Ansiedlung wird der Bedarf steigen, ist sich der Bauunternehmer sicher.